Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία στην οδό Μοναστηρίου, με αποτέλεσμα να παρασύρει συνολικά τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου voria.gr, ο 30χρονος οδηγός φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πόδι του οδηγού φέρεται να παρέμεινε πατημένο στο γκάζι, με αποτέλεσμα το όχημα να αναπτύξει ταχύτητα και ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο.

Από την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου προκλήθηκε σύγκρουση με άλλα οχήματα, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική

Για τον απεγκλωβισμό του 30χρονου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν από το ΙΧ.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τις απαραίτητες εξετάσεις και ιατρική φροντίδα.

«Ζούμε από θαύμα», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Την ένταση της στιγμής περιέγραψε γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο την ώρα του ατυχήματος.

Όπως δήλωσε στο voria.gr, το όχημά της ήταν ένα από αυτά που παρασύρθηκαν από το ΙΧ του 30χρονου.

«Ζούμε από θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.