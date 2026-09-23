Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προβλέπονται στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία του Εθνικού Δρυμού.

Η απόφαση αφορά και τις δύο εισόδους του φαραγγιού, τόσο από το Ξυλόσκαλο όσο και από την Αγία Ρουμέλη, με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) να λαμβάνει υπόψη τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Φόβοι για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για την Πέμπτη αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και της Αγίας Ρουμέλης, με το ύψος βροχής να εκτιμάται έως και στα 11,5 χιλιοστά και στις δύο περιοχές.

Οι συγκεκριμένες τιμές ξεπερνούν τα εγκεκριμένα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για τη λειτουργία του φαραγγιού. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να απαγορευτεί προσωρινά η πρόσβαση των επισκεπτών, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Νέα ενημέρωση το πρωί της Πέμπτης

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί με βάση τα νεότερα δεδομένα. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει γνωστοποιήσει ότι, εφόσον υπάρξει βελτίωση στην πρόγνωση της ΕΜΥ, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση στις 06:30 το πρωί της Πέμπτης σχετικά με το αν μπορεί να ανοίξει ξανά το φαράγγι.

Το φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Ελλάδας και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η διαδρομή του, μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων, μέσα στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές πεζοπορικές εμπειρίες στην Ευρώπη.

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μπορούν να μετατρέψουν γρήγορα ένα ασφαλές μονοπάτι σε επικίνδυνο πεδίο, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων, πτώσεων βράχων και απότομης αύξησης των νερών στα ρέματα.

Για τον λόγο αυτό οι αρχές προχωρούν σε προληπτικά κλεισίματα κάθε φορά που οι προβλέψεις ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας.