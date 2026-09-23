Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του και παράλληλα παραμένουν προφυλακισμένοι οι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση.

Η Μαρίνα Μεμουσάι αποκάλυψε σύμφωνα με το Live News ότι είχε μιλήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη την Κυριακή, μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής της εξέφρασε την επιθυμία να ταξιδέψει στην Αγγλία, καθώς, όπως της είπε, ήθελε να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητά του και να ηρεμήσει.

«Δεν τον είδα πάρα πολύ καλά. Μου ζήτησε να έρθει στην Αγγλία. Ήθελε, λέει, να ξεφύγει, ήθελε, λέει, να ηρεμήσει. Είπε ότι ήθελε να έρθει μετά τη συναυλία. Νομίζω ότι κάτι τον έπνιγε, από κάτι ήθελε να ξεφύγει».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο παζλ των τελευταίων ημερών του τραγουδιστή και επαναφέρει τα ερωτήματα για το τι μεσολάβησε μέχρι την επίσκεψή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η νέα πραγματικότητα για τους δύο γιατρούς στις φυλακές

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα μέσα στις φυλακές.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ο άνδρας που κρατείται για την υπόθεση εμφανίζεται πλέον ήρεμος και κρατά χαμηλό προφίλ.

«Ο γιατρός είναι κόσμιος, πολύ ευγενικός με τους φύλακες και καθόλου απαιτητικός. Τρώει κανονικά το φαγητό του. Διαβάζει τα βιβλία του και βλέπει πολύ τηλεόραση. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσως επειδή πιστεύει ότι σύντομα θα βγει», είπε ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Διαφορετική ήταν, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, η εικόνα της γυναίκας γιατρού τις πρώτες ημέρες της κράτησής της. Όπως ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας, πλέον έχει ηρεμήσει και περνά περισσότερο χρόνο σκεπτική στο κελί της.

«Μετά από την ιδιαίτερη συμπεριφορά της. Μετά από τον πόλεμο που δέχτηκε, τις φωνές και τις βρισιές, μετά από τις απαιτήσεις που παρουσίαζε στους φύλακες, έχει πια ηρεμήσει, κάθεται και είναι σκεπτική. Έχει σταματήσει να είναι υπερκινητική στο κελί της, προαυλίζεται, τρώει κανονικά και αναμένει τις επισκέψεις από τους δικηγόρους και από τα παιδιά της», προσθέτει ο κ. Μπαλάσκας.