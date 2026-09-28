Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητή. Γιορτάζουν τα ονόματα Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος και Αλκίσων.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Χαρίτων

Χαρίτωνας

Χαρίτος

Αλκίσων

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει:

Κυριάκος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητή, Προφήτη Βαρούχ του Δικαίου, Οσίου Αυξεντίου του Μοναχού που ασκήτευσε στην Κύπρο, Οσίου Ισαάκ του Σύρου, Αγίων Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου, Αγίου Αλεξάνδρου και των μαζί με αυτόν Τριάκοντα Μαρτύρων, Οσίων Σπυρίδωνος και Νικοδήμου «των εν τω σπηλαίω» και Αγίου Βιασεσλάβου, Πρίγκιπα της Τσεχίας. Επίσης, τιμώνται η Εύρεση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου στην Κύπρο και η Σύναξη Οσιομαρτύρων και Οσίων.

Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής: Από το Ικόνιο στις ερήμους της Παλαιστίνης

Κεντρική μορφή της γιορτής σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, είναι ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής, ο οποίος συνδέθηκε με την ανάπτυξη του μοναχισμού στην Παλαιστίνη και τη δημιουργία σημαντικών μοναστικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας και έζησε κατά την περίοδο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυρηλιανού, τον 3ο αιώνα μ.Χ. Κατά τους διωγμούς εναντίον των Χριστιανών συνελήφθη και υπέστη βασανιστήρια εξαιτίας της πίστης του.

Η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε φυλακισμένος μέχρι τον θάνατο του Αυρηλιανού. Μετά την αλλαγή της αυτοκρατορικής πολιτικής αφέθηκε ελεύθερος και κατευθύνθηκε προς τους Αγίους Τόπους, επιλέγοντας στη συνέχεια τον ασκητικό βίο.

Ο Χαρίτων εγκαταστάθηκε σε σπηλιά στην περιοχή της Φαρά, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Σταδιακά συγκεντρώθηκαν γύρω του μαθητές και δημιουργήθηκε εκεί μία από τις πρώιμες λαύρες της Παλαιστίνης, δηλαδή μια οργανωμένη κοινότητα ασκητών.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, αναζητώντας μεγαλύτερη απομόνωση εγκατέλειψε αργότερα τη Φαρά και ίδρυσε και άλλες μοναστικές κοινότητες. Με το όνομά του συνδέεται ιδιαίτερα η Λαύρα της Σουκά, γνωστή και ως Παλαιά Λαύρα.

Η δράση του τον κατέστησε σημαντική μορφή στην ιστορία του παλαιστινιακού μοναχισμού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον τιμά ως Όσιο και Ομολογητή στις 28 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

«Τῆς γῆς πατήσας τὰς τρυφὰς ὁ Χαρίτων, κατατρυφᾷ νῦν οὐρανοῦ τῶν χαρίτων».

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

Σαν σήμερα

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