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Το τελευταίο «αντίο» στον 52χρονο πυροσβέστη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στη Ρόδο θα πουν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 15:00 στον Έμπωνα, τον τόπο καταγωγής του άτυχου άνδρα.

Στην κηδεία θα παραστούν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον 52χρονο θα συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.