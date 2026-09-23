«Καμπανάκι» για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του Κηφισού έκρουσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Μία ημέρα μετά τις δύο συλλήψεις για το βυτιοφόρο που έριχνε επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία στον Κηφισό, ο κ. Σαρηγιάννης μίλησε για την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Επίσης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ζήτησε να πραγματοποιούνται έλεγχοι στα φρεάτια ομβρίων, καθώς και διασταύρωση των δηλώσεων που υποβάλλουν οι βιομηχανίες σχετικά με τα απόβλητά τους, προκειμένου να διαπιστώνεται η ορθότητα των στοιχείων και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Όπως ανέφερε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων, ενώ ένα όξινο και ανεπεξέργαστο φορτίο μπορεί να κινητοποιήσει τα μέταλλα, προκαλώντας επιπλέον επιβάρυνση τόσο για την αλιεία όσο και για τον άνθρωπο.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ διευκρίνισε ότι οι ρύποι που βρίσκονται στον Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρωνικό, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δημιουργεί επιπτώσεις και για τη δημόσια υγεία.

«Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, νικέλιο κ.ά. Η ρύπανση αυτή οφείλεται κυρίως σε αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, με διαπιστωμένο κίνδυνο για τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία. Με την τελευταία επιβεβαιωμένη ρίψη μπήκε όξινο ανεξέλεγκτο φορτίο το οποίο, πέρα από το δικό του φορτίο, μπορεί να έχει κινητοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα μέταλλα και να εντείνει την επιβάρυνση», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Οι ρύποι που υπάρχουν στον Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρωνικό, για τον λόγο αυτό μιλάμε για επιβάρυνση της δημόσιας υγείας», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται προσπάθεια εξυγίανσης του Κηφισού, αλλά και καλύτερη διαχείριση των υδάτων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος υπερχειλίσεων: «Ο Κηφισός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που αφορά τόσο τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά τη φθινοπωρινή περίοδο και τον κίνδυνο πιθανών υπερχειλίσεων. Άρα πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρόνο με τον χρόνο γίνεται χειρότερο, γιατί επιτείνεται η φόρτισή του με φερτά υλικά και άλλα στοιχεία που δημιουργούν πρόβλημα στη φυσιολογική ροή του νερού».

Επιπλέον, ο κ. Σαρηγιάννης είπε πως «πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων στη ζώνη γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές του pH και της αγωγιμότητας. Θα πρέπει να γίνει διασταύρωση των δηλώσεων αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων, για να ελέγξουμε ότι όντως δεν υπάρχουν φαινόμενα όπως το συγκεκριμένο και επίσης θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με έξυπνους αισθητήρες σε σημεία υψηλού κινδύνου, ώστε να τα ελέγχουμε καλύτερα. Τέλος, πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των κυρώσεων, ώστε το πρόστιμο που θα μπει στον παραβάτη να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης, γιατί η παράνομη απόρριψη είναι φθηνότερη, άρα τον συμφέρει να κάνει παράνομη απόρριψη, παρά να πληρώσει το πρόστιμο».