Σε αναβάθμιση των υποδομών αποθήκευσης δεδομένων προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 14:00. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες που συνδέονται με την εφαρμογή «Πόθεν Έσχες», υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η εφαρμογή υποστήριξης πληρωμών κρατικής αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες της εφαρμογής «Πόθεν Έσχες» που αφορούν την υποβολή δηλώσεων, την υποβολή καταλόγων, την υποβολή συμβολαίων από συμβολαιογράφους, τη γνωστοποίηση στοιχείων συζύγων και τέκνων, καθώς και την υποβολή καταγγελιών.

Παράλληλα, θα υπάρξει μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των οποίων το ΨΥΔΗΠΕΕΚ και το Πρωτόκολλο Κτηματικών, οι Αιτήσεις Κοινωφελών Περιουσιών, το Μητρώο Μισθώσεων Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast), οι υπηρεσίες μισθώσεων όμορων αιγιαλών και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions).

Στο ίδιο διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες για αιτήσεις εξαγοράς διακατεχόμενων δημόσιων ακινήτων, ο Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών μέσω του Valuemaps.gov.gr, καθώς και το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τόσο η εσωτερική διαχειριστική εφαρμογή όσο και οι Αιτήσεις Εκτιμητών.

Η μη διαθεσιμότητα θα αφορά, επίσης, την Εφαρμογή Υποστήριξης Πληρωμών Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες αναβάθμισης να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να περιοριστεί η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών.