Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 23/9 στη λεωφόρο Ηρακλείου, στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή της Ν. Ιωνίας.

Συγκεκριμένα, συγκρούστηκαν τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, με αποτέλεσμα να καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ηρακλείου.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.