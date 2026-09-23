Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Webometrics. Το ΕΚΠΑ κατέλαβε την 245η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη «Ranking Web of Universities» και την 152η θέση στην κατάταξη «Transparent Ranking of Universities OpenAlex».

Πιο αναλυτικά, στην κατάταξη «Ranking Web of Universities», μετά το ΕΚΠΑ, ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 293η θέση, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 477η θέση συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα ελληνικών πανεπιστημίων.

Παγκοσμίως, στην εν λόγω κατάταξη -η οποία αξιολογεί ένα πολυδιάστατο ακαδημαϊκό αποτύπωμα των πανεπιστημίων, συνδυάζοντας διεθνή διαδικτυακή επιρροή, ερευνητική αριστεία και επιστημονική ανοικτότητα- η πρώτη τριάδα αποτελείται από τρία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ και το ΜΙΤ.

Όσον αφορά στην κατάταξη «Transparent Ranking of Universities OpenAlex», εκείνη εστιάζει αποκλειστικά στη διεθνή ερευνητική επιρροή, όπως αυτή αποτυπώνεται στον αριθμό των εργασιών που ανήκουν στο κορυφαίο 1% και 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων.

Το ΕΚΠΑ στην εν λόγω κατάταξη καταλαμβάνει την 152η θέση παγκοσμίως και την 1η θέση στην Ελλάδα, με 1.641 εργασίες στο κορυφαίο 1% και 9.862 εργασίες στο κορυφαίο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ακολουθεί στην 336η θέση, με 859 και 6.892 εργασίες αντίστοιχα. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, με 456 και 3.115 εργασίες αντίστοιχα.

Τα κορυφαία τρία πανεπιστήμια διεθνώς στην κατάταξη «Transparent Ranking of Universities OpenAlex» είναι το Χάρβαρντ των ΗΠΑ (9.774 στο 1% και 49.155 στο 10%), το UCL – University College London του Ηνωμένου Βασιλείου (7.292 στο 1% και 38.924 στο 10%) και το University of Chinese Academy of Sciences της Κίνας (6.818 στο 1% και 52.095 στο 10%).

Για μία «εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση που επιβεβαιώνει με τον πλέον σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο την ηγετική θέση του ΕΚΠΑ στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ισχυρή παρουσία του στον διεθνή ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη», έκανε λόγο ο Γεράσιμος Σιάσος, πρύτανης του ΕΚΠΑ.

«Η νέα αυτή διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ταυτόχρονα, ενισχύει τη συλλογική μας ευθύνη και τη σταθερή δέσμευση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για συνεχή βελτίωση, διεθνή εξωστρέφεια, ανοικτή επιστήμη, υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα και ακόμη ευρύτερη διάχυση του ακαδημαϊκού του έργου στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, συνέπεια και προσήλωση στην αποστολή μας», ανέφερε σε σχετική δήλωση.

Ο Γεράσιμος Σιάσος συνεχάρη το ερευνητικό δυναμικό του πανεπιστημίου, το οποίο «με συνέπεια, αφοσίωση και επιστημονική αριστεία, παράγει ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας και σημαντικής διεθνούς επιδραστικότητας», καθώς επίσης και τα μέλη του διοικητικού προσωπικού, τα οποία «εργάζονται άοκνα για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και για την ανάδειξη, τη διάχυση και τη διεθνή προβολή του έργου του Ιδρύματος».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κατάταξη Ranking Web of Universities-Webometrics.info (δημοσιεύεται από το 2004) έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση που παράγουν τα πανεπιστήμια και αξιοποιεί διαδικτυακούς και βιβλιομετρικούς δείκτες ως τεκμήρια της συνολικής διεθνούς παρουσίας, της δραστηριότητας, της συνάφειας και του αντίκτυπου ενός ιδρύματος. Η έκδοση του Ιουλίου 2026 καλύπτει περισσότερα από 32.000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από περισσότερες από 200 χώρες.

Από την άλλη, η κατάταξη «Transparent Ranking of Universities» δεν είναι γενική αξιολόγηση όλων των πανεπιστημιακών αποστολών, αλλά δείκτης της ερευνητικής επιρροής και, ειδικότερα, της ικανότητας ενός ιδρύματος να παράγει εργασίες με εξαιρετικά υψηλή διεθνή απήχηση. Η έκδοση του Ιουλίου 2026 βασίζεται στην ανοικτή βάση OpenAlex και κατατάσσει τα ιδρύματα ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών τους που εντάσσονται στις περισσότερο αναφερόμενες δημοσιεύσεις διεθνώς. Εξετάστηκαν περίπου 17.400 ιδρύματα, από τα οποία 14.950 διέθεταν τουλάχιστον μία εργασία στο κορυφαίο 10% των περισσότερο αναφερόμενων εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι τις δύο επίσημες κατατάξεις της Webometrics δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2026 ο Isidro F. Aguillo του Cybermetrics Lab, της ερευνητικής μονάδας του Instituto de Políticas y Bienes Públicos του ισπανικού Consejo Superior de Investigaciones Científicas, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.