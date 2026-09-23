Αναρτήθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2026, στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους και να δουν τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στις εξετάσεις.

Όπως γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνό τους, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Επιπλέον, και στα λύκεια θα αναρτηθούν οι σχετικές καταστάσεις, που θα περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς τα ονομαστικά στοιχεία του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.