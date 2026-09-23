Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν οι θαυμαστές της Άννας Βίσση τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, μετρώντας αντίστροφα για το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Βέβαια, όπως φαίνεται, ο καιρός στην Αττική το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι άστατος με αρκετές βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο νομός Αττικής φαίνεται να επηρεάζεται κοντά στο απόγευμα του Σαββάτου. «Δεν φαίνεται για ψιλόβροχο, φαίνεται να έχει δυναμική η κακοκαιρία αυτή», σχολίασε.

Όπως είπε, «είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα το Σάββατο για την Αττική. Μετά το μεσημέρι-απόγευμα, φαίνεται ότι θα “κλείσει” ο καιρός και στον νομό Αττικής».

Από τη μεριά της, και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, έκανε λόγο για άστατο καιρό με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού θα καθορίσει την ένταση και την έκταση των φαινομένων. «Θα το μάθουμε τελευταία στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

To Meteo, στην πρόγνωσή του, δείχνει βροχή στο ΟΑΚΑ μόνο μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Όμως, όσοι έχουν πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το μουσικό γεγονός της χρονιάς, καλό θα είναι να έχουν μαζί τους και ένα μπουφανάκι, καθώς η θερμοκρασία το Σάββατο δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη του Meteo είναι μάλλον θετική για τους φίλους της μεγάλης τραγουδίστριας που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες αναμένεται να βρέξει στο ΟΑΚΑ, ωστόσο αργότερα θα σταματήσει.