Αιχμηρή ήταν η σημερινή «καλημέρα» του Αρκά, με ένα σκίτσο που σχολιάζει την κριτική πολιτών των δυτικών χωρών απέναντι στις πολιτικές της Δύσης, ενώ παράλληλα αξιοποιούν όσα τους έχει προσφέρει, χωρίς στην πραγματικότητα να αντιδρούν.

Στο σκίτσο αναγράφεται: «Καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας, σε δυτική πλατφόρμα και υπό την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων».

Ο σκιτσογράφος αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στην «απόρριψη» των δυτικών πολιτικών και στην καθημερινή χρήση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των θεσμών που έχουν διαμορφωθεί μέσα στο δυτικό πλαίσιο. Το μήνυμα είναι πως η ουσιαστική απόρριψη δεν μπορεί να περιορίζεται στην κριτική, αλλά προϋποθέτει και την αποποίηση όσων προσφέρει το σύστημα που καταγγέλλεται. Διαφορετικά, δημιουργείται η αντίφαση του να απορρίπτει κανείς τη Δύση στα λόγια, ενώ ταυτόχρονα να αξιοποιεί όσα του προσφέρει στην πράξη.

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