Τη χρηματοδότηση δύο νέων Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε Κω και Σύρο, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, επισημαίνοντας ότι πίσω από κάθε χρηματοδότηση υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες και φροντιστές που έχουν ανάγκη ουσιαστικής στήριξης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθεται προς το Υπουργείο Υγείας για τη διετή λειτουργία των δύο νέων δομών, οι οποίες θα πλαισιώνονται και από κινητά κλιμάκια, ώστε οι υπηρεσίες να φτάνουν και σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή χρειάζονται φροντίδα στο οικείο περιβάλλον τους.

Στην Κω, διατίθεται ποσό ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ολοκληρωμένης δομής που θα απευθύνεται σε ανθρώπους με άνοια και Alzheimer. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περιφερειάρχη, έως 85 ωφελούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν ιατρική παρακολούθηση, θεραπευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, αλλά και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης σε όλα τα στάδια της νόσου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κατ’ οίκον φροντίδα, καθώς προβλέπεται η λειτουργία τριών κινητών κλιμακίων, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν υποστήριξη ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις, όπου η μετάβαση των ωφελουμένων στη δομή δεν είναι εύκολη.

Αντίστοιχη χρηματοδότηση, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, προβλέπεται και για τη Σύρο, όπου θα δημιουργηθεί Κέντρο Ολικής Φροντίδας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Η νέα δομή θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο και θα στελεχώνεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, ενώ προβλέπεται επίσης κινητό κλιμάκιο, προκειμένου οι υπηρεσίες να παρέχονται τόσο εντός του Κέντρου όσο και στο οικογενειακό και οικείο περιβάλλον των ωφελουμένων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι υπηρεσίες δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά στους ίδιους τους ωφελούμενους. Σημαντικό μέρος της λειτουργίας των δύο δομών αφορά και τις οικογένειες, τους γονείς και τους φροντιστές τους, στους οποίους θα παρέχονται εκπαίδευση, συμβουλευτική και στήριξη, με στόχο να μειωθεί το καθημερινό βάρος που συχνά συνοδεύει τη μακροχρόνια φροντίδα ενός ανθρώπου με αυξημένες ανάγκες.

Ο κ. Χατζημάρκος, αναφερόμενος στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, υπογράμμισε ότι η ουσία των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται στην άμεση επίδρασή τους στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Πίσω από κάθε χρηματοδότηση υπάρχει ένας άνθρωπος. Μια οικογένεια. Ένας φροντιστής που χρειάζεται στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η πραγματική αξία των ευρωπαϊκών πόρων είναι να μετατρέπονται σε «φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Με τη λειτουργία των δύο νέων Κέντρων σε Κω και Σύρο επιχειρείται η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα νησιά, με έμφαση τόσο στη συνεχή παρακολούθηση και θεραπευτική υποστήριξη όσο και στη φροντίδα στο σπίτι, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.