Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται στον Κηφισό, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο και το Σύνταγμα.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη.

Παράλληλα, λόγω εκτροπής φορτηγού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Καραϊσκάκη στην περιοχή Κολωνού.

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

25΄-30΄ από Κάντζα έως Κηφισίας,

20΄-30΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

25΄-30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

20΄- 30΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/FeYprO8Daz — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 23, 2026

Καραμπόλα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης 23/9 στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, στο ύψος της λεωφόρου Καρέα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο, στην περιοχή του Βύρωνα. Στο σημείο συγκρούστηκαν τέσσερα Ι.Χ.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.