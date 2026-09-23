Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου σε σπίτι στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα μια 32χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε προσθήκη-δωμάτιο της κατοικίας, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Σύμφωνα με μαρτυρία, η άτυχη 32χρονη είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα, ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και ανασύρθηκε από τον χώρο, χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της ενδέχεται να προήλθε από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία. Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.