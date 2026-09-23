Υποχωρεί από σήμερα προς τα ανατολικά και νότια ο φθινοπωρινός καιρός για να μας επισκεφτεί και πάλι από την Παρασκευή και στη συνέχεια. Αύριο, Πέμπτη, βελτιώνεται ο καιρός, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως από μεθαύριο έρχεται ένα «πολύ οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο είναι ικανό να αφήσει προβλήματα πίσω του και μεγάλο όγκο νερού», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέγιστη τιμή γύρω στους 20°C. Η πρόσφατη κακοκαιρία απομακρύνεται, ωστόσο οι βοριάδες θα παραμείνουν αρκετά ενισχυμένοι, πνέοντας με ένταση έως και 5 μποφόρ και οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 55 χλμ/ώρα, κάνοντας την αίσθηση της ψύχρας πιο έντονη.

Στην Αττική σήμερα αναμένονται κατά τόπους συννεφιές και ορισμένες διάσπαρτες βροχές. Μετά και το μεσημέρι θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή

Μία ψυχρή αέρια μάζα θα δημιουργήσει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο από την Παρασκευή θα ασκήσει μεγάλη επίδραση στη δυτική Ελλάδα και θα δώσει μεγάλο όγκο νερού.

Το Σάββατο, θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας, κυρίως όμως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα. Όπως επισήμανε ο κ. Μαρουσάκης, «το Σάββατο ενδέχεται να είναι χειρότερα από χθες, όχι όμως για όλη τη χώρα. Κυρίως για τα δυτικά, κεντρικά και νότια διαμερίσματα, δηλαδή το Ιόνιο, τη δυτική, ηπειρωτική χώρα, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Το σύνολο της Πελοποννήσου, καθώς η Πελοπόννησος θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του νέου κύματος κακοκαιρίας με πολύ αυξημένο τον κίνδυνο για εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια. Φαίνεται ότι θα έχει μεγάλη δυναμική αυτό το κύμα κακοκαιρίας».

Ο νομός Αττικής φαίνεται να επηρεάζεται κοντά στο απόγευμα του Σαββάτου. «Δεν φαίνεται για ψιλόβροχο, φαίνεται να έχει δυναμική η κακοκαιρία αυτή», σχολίασε ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα και με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, την Παρασκευή ο καιρός θα ξεκινήσει βελτιωμένος, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Ωστόσο, από τα βορειοδυτικά αναμένεται να προσεγγίσει νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα σχηματιστεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί σταδιακά προς τα νότια.

Η ακριβής πορεία και η ένταση του συστήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Ανάλογα με την εξέλιξή του, θα επηρεάσει αρχικά τα βορειοδυτικά, δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας και στη συνέχεια περισσότερες περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού θα καθορίσει την ένταση και την έκταση των φαινομένων.