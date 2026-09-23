Στους εννέα ανέρχονται πλέον οι νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, αυτή την εβδομάδα.

Ο απολογισμός αυτός, όμως, ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο βαρύς, την ώρα που σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν τέσσερις αγνοούμενους στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο τις αρχές των περιοχών αυτών, κοντά στο Τόκιο.

🟡#HechosDigital 🌀🇯🇵 | Tifón Dujuan golpea Japón y deja fuertes lluvias que provocan inundaciones en la ciudad de Sakura, en la prefectura de Chiba.



📽️: Video cortesía. #Internacionales #Japón pic.twitter.com/fYuPrK20zL — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) September 22, 2026

Προηγούμενοι απολογισμοί χθες, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έκαναν κατά σειρά λόγο για δύο, κατόπιν τέσσερις, έπειτα επτά θανάτους.

Αφού προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές ειδικά στον νομό Τσίμπα, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και πλημμύρες, ο 25ος τυφώνας της χρονιάς στην Ιαπωνία κινείται προς τα ανοικτά του αρχιπελάγους, στον Ειρηνικό.