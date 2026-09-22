Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου να ρίχνει νέο φως στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η 28χρονη πέρασε το πρωί της Τρίτης το κατώφλι της πρώην Σχολής Ευελπίδων και κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων γιατρών.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, στις 15:30 ο 58χρονος παθολόγος βρισκόταν στον καναπέ του ιατρείου και κοιμόταν. Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, έφτασε στον χώρο ασθενής με τον οποίο ο γιατρός είχε προγραμματισμένο ραντεβού.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν περιλαμβανόταν στις δύο προηγούμενες προανακριτικές καταθέσεις της 28χρονης.

Η γραμματέας φέρεται να είπε ακόμη ότι, ενώ ο γιατρός βρισκόταν στο ραντεβού με τον ασθενή, εκείνη ενημερώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και συγκεκριμένα περίπου στις 16:10 ότι κάτι είχε συμβεί στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ίδια ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Τα επόμενα βήματα των γιατρών

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση εξετάζουν τα επόμενα δικονομικά τους βήματα, με την υπεράσπισή τους να υποστηρίζει ότι ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για τον 58χρονο παθολόγο εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισης στον ανακριτή, με αίτημα την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

Το δεύτερο είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους έως την Παρασκευή.

Στο μικροσκόπιο κινητά και υπολογιστές

Παράλληλα, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί, καθώς από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές μπορεί να προκύψουν στοιχεία τόσο για όσα συνέβησαν την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και για τις προηγούμενες ημέρες.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό της μοιραίας ημέρας, ενώ παράλληλα εξετάζουν αν από τα ψηφιακά δεδομένα μπορούν να προκύψουν πληροφορίες που αφορούν και άλλες υποθέσεις ή ασθενείς.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι δύο γιατροί παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η υπεράσπισή τους προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, την ώρα που νέα στοιχεία και καταθέσεις προστίθενται στη δικογραφία.