Σκηνές που προκάλεσαν έκπληξη και ανησυχία εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, καθώς η έντονη πρωινή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να εισέλθουν νερά στο κτίριο του ταχύρυθμου τμήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα νερά εμφανίστηκαν σε αρκετά σημεία του κτιρίου, με σταγόνες από την οροφή να καταλήγουν σε χώρους όπου βρίσκονται ιατρεία, διάδρομοι και αίθουσες αναμονής. Το προσωπικό καθαριότητας προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ενώ εργαζόμενοι τοποθέτησαν δοχεία για τη συλλογή των νερών.

Η εικόνα προκάλεσε αναστάτωση σε ασθενείς που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ενώ υπήρξαν φόβοι για πιθανούς κινδύνους από την παρουσία νερών σε χώρους με ηλεκτρολογικό και ιατρικό εξοπλισμό. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένα ιατρεία ανεστάλησαν προσωρινά.

Γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να προστατεύσουν μηχανήματα και εξοπλισμό, την ώρα που συνεργεία καθαριότητας επιχειρούσαν να περιορίσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εισροή των υδάτων. Παράλληλα, υπήρξαν ανησυχίες για τον κίνδυνο ολισθήσεων λόγω των βρεγμένων δαπέδων.

Στο επίκεντρο οι εργασίες στη μόνωση του κτιρίου

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις που αφορούν τη μόνωση της οροφής και άλλα σημεία του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή επίσημη αιτία για την εισροή των νερών, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προβλήματα στεγανοποίησης σε σημεία της οροφής ή των σωληνώσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απομακρύνθηκαν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο «Γεννηματάς», ενώ αναμένεται να αποφασιστεί πότε θα επαναλειτουργήσουν πλήρως τα ιατρεία που ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.