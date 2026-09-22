Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», όπου εγκαταστάθηκε μόνιμο σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολίας τύπου πύλης (Radiation Portal Monitor – RPM). Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση αντίστοιχου συστήματος σε νοσοκομείο στην Ελλάδα, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ραδιενεργών υλικών και την προστασία εργαζομένων, ασθενών, κοινού και περιβάλλοντος.

Το σύστημα εγκαταστάθηκε σε κομβικό σημείο, από το οποίο διέρχεται το σύνολο των αποβλήτων που προέρχονται από τα τμήματα του νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και συστηματική επιτήρησή τους. Η λειτουργία του είναι συμπληρωματική προς τον ήδη υπάρχοντα φορητό ανιχνευτή ακτινοβολίας και ενισχύει σημαντικά τις διαδικασίες ελέγχου και ασφαλούς διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ακόμη ένα ισχυρό επίπεδο προστασίας απέναντι στο ενδεχόμενο διαφυγής ραδιενεργού υλικού.

Συστήματα τύπου RPM χρησιμοποιούνται διεθνώς σε σημεία αυξημένης σημασίας και υψηλών απαιτήσεων ασφαλείας, όπως τελωνεία, αεροδρόμια και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στο «Μεταξά » αποτελεί σημαντική καινοτομία και πανελλαδική πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη φορά που ανάλογο σύστημα τίθεται σε λειτουργία σε ελληνικό νοσοκομείο.

«Η ασφάλεια αποτελεί για τη διοίκησή μας σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με σχέδιο, επιμονή και συστηματική δουλειά υλοποιούμε έργα που θωρακίζουν την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, αρκετά από τα οποία παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες», δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η εγκατάσταση του πρώτου μόνιμου συστήματος ανίχνευσης ακτινοβολίας τύπου πύλης σε ελληνικό νοσοκομείο δεν αποτελεί μόνο μία σημαντική τεχνολογική καινοτομία. Αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην προστασία των εργαζομένων, των ασθενών, του κοινού και του περιβάλλοντος», πρόσθεσε ο κ. Ευσταθόπουλος και κατέληξε: «Συνεχίζουμε να εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές και τις διαδικασίες του “Μεταξά”, δημιουργώντας ένα νοσοκομείο σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο, αντάξιο της εμπιστοσύνης των πολιτών και της ιστορίας του».