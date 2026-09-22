Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί η νέα εξέλιξη στην υπόθεση του βρέφους από τα Χανιά, καθώς το μόλις λίγων ημερών μωρό αποσωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με το creta24.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αρκετές ημέρες αγωνίας, καθώς το βρέφος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 18χρονη μητέρα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου.

Η νεαρή μητέρα οδηγήθηκε τελικά ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά τις δύο προθεσμίες που είχε λάβει για την απολογία της. Μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στους περιοριστικούς όρους περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση να παρουσιάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε να προσεγγίζει το βρέφος.

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το ιστορικό της ίδιας της 18χρονης, το οποίο έφερε στο φως το «Χαμόγελο του Παιδιού».