Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Ελληνικού, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το φορτηγό με επικαθήμενο μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους προσέκρουσε στη γέφυρα.

Εξαιτίας του περιστατικού, παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν το βαρύ όχημα, ενώ οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του οδηγού του φορτηγού, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου είναι σε εξέλιξη.