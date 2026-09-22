Μόλις εννέα λεπτά χρειάστηκαν σήμερα το πρωί για να μεταφερθεί ένα βρέφος τεσσάρων μηνών από τη Σταυρούπολη στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης.

Η γέφυρα σωτηρίας στήθηκε άμεσα, μόλις το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για αυτοκίνητο, το οποίο μετέφερε το μωράκι που έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας από περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης προς το Ιπποκράτειο.

Δικυκλιστές αστυνομικοί των ομάδων «Ζ» και «ΔΙΑΣ», όπως αναφέρει το thestival.gr, συνόδευσαν το αυτοκίνητο από την οδό Λαγκαδά, στο ύψος της οδού Ακριτών, και με τη χρήση φάρων και ηχητικών σημάτων άνοιγαν τον δρόμο.

Το αυτοκίνητο με το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στις 11:35, δηλαδή σε μόλις εννέα λεπτά.