Έντονη είναι η βροχόπτωση αυτήν την ώρα στην Αττική, αφού το φαινόμενο είναι έντονο και στην πρωτεύουσα.

Τo φαινόμενo κατά τόπους είναι πιο έντονo, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναμένονται κατά διαστήματα σήμερα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23/9)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.