Σε ένα μεγάλο, ανοιχτό εργαστήριο επιστήμης, ιδεών και ανακάλυψης θα μετατραπεί το Καστελλόριζο από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή το 6ο Φεστιβάλ Γρίφων – Παιγνίδια Επιστήμης.

Η διοργάνωση επιστρέφει για έκτη συνεχή χρονιά, φέρνοντας στο ακριτικό νησί επιστήμονες, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, δημιουργούς και σχεδιαστές γρίφων. Στόχος είναι η επιστημονική γνώση να παρουσιαστεί με τρόπο προσιτό, βιωματικό και διασκεδαστικό, μέσα από δράσεις που απευθύνονται τόσο στους κατοίκους και στους μαθητές του Καστελλόριζου όσο και στους επισκέπτες.

Το φεστιβάλ εμπνεύστηκαν και διοργανώνουν από το 2021 ο ιδρυτής του Μεγίστειου Μουσείου Γρίφων, Πανταζής Χούλης, και η Ελένη Γραμματικοπούλου, η οποία έχει μακρά παρουσία στον χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης.

Στη φιλοσοφία της διοργάνωσης ο γρίφος δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα παιχνίδι που απαιτεί τη σωστή απάντηση, αλλά ως αφετηρία για την παρατήρηση, την αμφισβήτηση, τη διατύπωση υποθέσεων και την αναζήτηση λύσεων. Με αυτή τη λογική, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές που εκτείνονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και τη ρομποτική έως το DNA, την υγεία, το περιβάλλον, τον ωκεανό, την αστρονομία, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόσιος Π. Τάσιος, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Χρούσος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Χαλκιαδάκης και ο καθηγητής, γιατρός και ενδοκρινολόγος του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ Steven Boyages, με καταγωγή από την ομογένεια των Καστελλοριζίων. Θα συμμετάσχει επίσης ο διεθνώς διακεκριμένος σχεδιαστής γρίφων Yavuz Demirhan, καθώς και επιστήμονες από σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια και εκθέσεις γρίφων, βιωματικά πειράματα, δράσεις STEM, ρομποτική, drones, escape rooms, γεωγραφικά κουίζ και stand-up science. Ιδιαίτερη θέση έχουν οι δραστηριότητες που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, την παραπληροφόρηση και τα fake news, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την τέχνη του κινηματογράφου, την παρατήρηση του Ήλιου και των άστρων, καθώς και την εξερεύνηση του ωκεανού.

Το ίδιο το Καστελλόριζο αποτελεί βασικό μέρος της ταυτότητας του φεστιβάλ, καθώς η φύση, η γεωγραφία και η ιστορία του νησιού χρησιμοποιούνται ως πηγή έμπνευσης για νέους γρίφους και δράσεις. Στη φετινή διοργάνωση παρουσιάζονται τα «γριφολούλουδα», το νέο εικαστικό σύμβολο του θεσμού, το οποίο συνδέεται με τη μοναδική χλωρίδα του νησιού. Φυτά όπως η Campanula kastellorizana γίνονται αφορμή για τη γνωριμία του κοινού με τη βιοποικιλότητα και τους σύνθετους μηχανισμούς της φύσης.

Ξεχωριστό μέρος της διοργάνωσης αποτελούν οι εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, εντός του πρωινού σχολικού προγράμματος. Μέσα από πειράματα και βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με θεματικές που αφορούν τον ωκεανό, το ηλιακό σύστημα, τη Γραμμική Β, την τέχνη, την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ασφαλή χρήση του ηλεκτρισμού.

Το Φεστιβάλ Γρίφων έχει πλέον επεκτείνει τις δράσεις του πέρα από το Καστελλόριζο, έχοντας ταξιδέψει στην Αθήνα, στην Πάτρα, στην Ξάνθη και στη Βαμβακού του Πάρνωνα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται σταδιακά ένα ευρύτερο δίκτυο επιστημόνων, εκπαιδευτικών και φορέων που αξιοποιούν το παιχνίδι και τους γρίφους ως εργαλεία μάθησης και επικοινωνίας της επιστήμης.