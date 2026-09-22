Τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 09:00 το πρωί, στην πρώτη μεγάλη στροφή της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας – Λάρισας, λίγα μέτρα πάνω από τη διασταύρωση για το Νοσοκομείο. Στο σημείο αυτό, Ι.Χ.Ε. με οδηγό μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ρεύμα προς Δομοκό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το σημείο ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς δεν έχει ορατότητα αυτός που ανεβαίνει για να δει το «εμπόδιο».

Ευτυχώς, διερχόμενη οδηγός σταμάτησε να βοηθήσει και ειδοποίησε ασθενοφόρο και αστυνομία που έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο.

Οι διασώστες πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, που φαινόταν σοκαρισμένη αλλά καλά στην υγεία της, της τοποθέτησαν κολάρο και την διακόμισαν με ασφάλεια στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, τα οποία βρίσκονται στα 500 – 600 μέτρα μακριά.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα, σήμαναν από την πρώτη στιγμή το δρόμο προς αποφυγή άλλου ατυχήματος.