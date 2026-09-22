Την τελευταία του πνοή άφησε στα Χανιά ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Ηλίας Σωτηρόπουλος, που είχε καταγράψει με τον φακό του σημαντικές στιγμές από την πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Γνωστός στους φίλους του ως «Λιάκος», είχε φωτογραφίσει συνεδριάσεις της Βουλής, σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού, ωστόσο η μεγαλύτερη αγάπη του ήταν η φωτογραφία δρόμου, μέσα από την οποία αποτύπωνε πρόσωπα, στιγμές και γεγονότα της καθημερινότητας.

Είχε γεννηθεί στο Ναύπλιο, έζησε για πολλά χρόνια στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στα Χανιά, όπου ζούσε με τη σύζυγό του.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο Ηλίας Σωτηρόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις ημέρες της νοσηλείας του ήταν μόνος του, καθώς η σύζυγός του βρισκόταν στο εξωτερικό, ενώ κοντά του βρέθηκαν δύο φίλοι του από τα Χανιά.

Η σορός του παραμένει στο νεκροτομείο, ενώ χθες Δευτέρα η σύζυγός του έφτασε στα Χανιά και παρέλαβε το πιστοποιητικό θανάτου του.

Η ίδια μαζί με φίλους του θα οργανώσουν την κηδεία του, ενώ η είδηση του θανάτου του σκόρπισε μεγάλη θλίψη.