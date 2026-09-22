Εναντίον του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού καταφέρθηκε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Αφορμή στάθηκε ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» με τίτλο «Ντοκουμέντο που καίει τον Γιώργο Πατούλη», που αφορά καταγγελία για τη γιατρό της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Η έγγραφη καταγγελία κατά της Ιωάννας Γάκα είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2014 και ξαναβγαίνει στην επιφάνεια μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Μεταξύ άλλων, η καταγγελία αφορά την εξέταση ενός δεκάχρονου παιδιού και τις διαγνωστικές μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν, ενώ προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την ειδικότητα με την οποία εμφανιζόταν η γιατρός της οδού Καρνεάδου στα μητρώα του ΙΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η Ιωάννα Γάκα εμφανιζόταν ως γυναικολόγος και το 2018, χρονιά κατά την οποία η καταγγελία πέρασε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο την αθώωσε, εμφανιζόταν ως ιατρός άνευ ειδικότητας.

Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με όσα ισχυριζόταν μέχρι σήμερα ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 είχε δηλώσει ότι «δεν είχαμε έγγραφες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο».

Γιώργος Πατούλης κατά Πέτρου Κουσουλού: «Προσπαθεί να θολώσει τα νερά»

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του Πέτρου Κουσουλού, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, στην ανάρτησή του έγραψε: «Ο κ. Κουσουλός στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά για το γεγονός ότι είχε πάει στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, ότι είχε δει το παράνομο μηχάνημα και δεν το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές αν και ρεπόρτερ, προσπαθεί να δικαιολογηθεί κατηγορώντας τον ΙΣΑ, για μια άσχετη με την πλασμαφαίρεση, καταγγελία του 2014 για παράνομη έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης, που το Διοικητικό Συμβούλιο την παρέπεμψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καταγγελία γνωστή στο πανελλήνιο από τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας».

«Όπως αποδεικνύεται, ο μόνος που ενδιαφερόταν στα αλήθεια για να δει τι συνέβαινε στο ιατρείο αυτό, ήταν ο ΙΣΑ για αυτό έκανε και αλλεπάλληλους ελέγχους. Δυστυχώς, οι επιτροπές εξαπατήθηκαν. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να μας χρεώνουν δόλο, άνθρωποι που έχουν και οι ίδιοι ευθύνη» ανέφερε ακόμα ο κ. Πατούλης.

Ο κ. Κουσουλός στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά για το γεγονός ότι είχε πάει στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, ότι είχε δει το παράνομο μηχάνημα και δεν το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές αν και ρεπόρτερ, προσπαθεί να δικαιολογηθεί κατηγορώντας τον Ι.Σ.Α., για μια άσχετη με… — Giorgos Patoulis (@gpatoulis) September 21, 2026

Κουσουλός: «Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το ιατρείο»

Στο μεταξύ, το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο Πέτρος Κουσουλός αποκάλυψε τη δική του εμπειρία από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέφερε ότι επί 12 ημέρες παρακολουθούσε τις εξελίξεις και όσα έρχονταν στο φως γύρω από το συγκεκριμένο ιατρείο και τους δύο γιατρούς που βρίσκονται πλέον προφυλακισμένοι, την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Όπως είπε, όσα παρακολουθούσε το διάστημα αυτό τον οδήγησαν να μιλήσει δημόσια και για τη δική του εμπειρία, καθώς, όπως αποκάλυψε, είχε επισκεφθεί και ο ίδιος το ιατρείο.

«Οφείλω να είμαι απόλυτα διαυγής. Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το ιατρείο και θα σας εξηγήσω τους λόγους», σημείωσε ο Πέτρος Κουσουλός.

Όπως είπε, η επίσκεψή του στην Καρνεάδου έγινε τον περασμένο Ιούνιο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν, όταν αντιμετώπισε ένα προσωπικό ζήτημα υγείας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα και, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και τις συζητήσεις με τους θεράποντες γιατρούς του, αναζητούσε τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασής του.

«Η δουλειά του δημοσιογράφου και του παρουσιαστή είναι πάρα πολύ αγχώδης. Δεν σηκωνόμαστε εδώ πέρα, φοράμε τα καλά μας, μακιγιαριζόμαστε και κάνουμε μια εκπομπή. Είναι πολύ δύσκολο και σε ψυχολογικό επίπεδο να διαχειριστείς τέτοιου είδους θέματα», πρόσθεσε.

Στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, άκουσε για πρώτη φορά τα ονόματα της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Όπως είπε, μέχρι τότε δεν γνώριζε ούτε τους δύο γιατρούς ούτε την ύπαρξη του ιατρείου στην Καρνεάδου. Πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον τού μίλησαν θετικά για την Ιωάννα Γάκα, αναφέροντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις ασθενών που, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, είχαν απευθυνθεί σε εκείνη.

Ο Πέτρος Κουσουλός υποστήριξε ακόμη ότι είχε συζητήσει την κατάσταση της υγείας του με γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και ότι κάποιοι από αυτούς γνώριζαν την Ιωάννα Γάκα.

Με αφορμή αυτό, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ήταν πράγματι άγνωστη στον ιατρικό χώρο η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο παρουσιαστής αποφάσισε τελικά να επισκεφθεί το ιατρείο στην Καρνεάδου, έχοντας μαζί του τη σύζυγό του, Ευαγγελία. Όπως ανέφερε, αρχικά πήγε εκεί αποκλειστικά ως ασθενής, αναζητώντας λύσεις για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, άρχισε να ενεργοποιείται και το δημοσιογραφικό του ένστικτο.

«Όταν προέκυψαν πληροφορίες ή, εν πάση περιπτώσει, άρχισε να χτυπάει το δημοσιογραφικό μου ένστικτο, δεν λειτούργησε η ιδιότητά μου ως δημοσιογράφου. Λειτούργησα ως ένας ασθενής ο οποίος αγωνιούσε για την υγεία του, γιατί ως ασθενής πήγα εγώ εκεί», είπε.