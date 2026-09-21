Συγκλονισμένη παραμένει η Λάρισα από τον ξαφνικό θάνατο του 15χρονου στην Καρύτσα, με τα ακριβή αίτια της τραγωδίας να παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ιατρικές πηγές, που μίλησαν στο onlarissa.gr, σημειώνουν πως ο ανήλικος ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σωματικά για την ηλικία του, ενώ μέχρι τα έως τώρα δεδομένα, δεν είχε ιστορικό προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 15χρονο εντόπισαν οικεία του πρόσωπα, πεσμένο μπρούμυτα, να βγάζει αφρούς από το στόμα, με αποτέλεσμα άμεσα να ζητήσουν βοήθεια από το ΕΚΑΒ.

«Μιλάμε για ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς ιστορικό υγείας. Οι οικείοι του το βρήκαν πεσμένο μπρούμυτα να βγάζει αφρούς», ανέφεραν ιατρικές πηγές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καρδιακός ρυθμός του 15χρονου ήταν μη απινιδώσιμος, γεγονός που καθόριζε και τις δυνατότητες παρέμβασης εκείνη τη στιγμή. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο ανήλικος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο μεταξύ, από την κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ότι τα διαθέσιμα ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας στην Αγιά και τους Γόννους δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί εκτελούσαν διακομιδές περιστατικών με αποτέλεσμα να σπεύσει ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Έτσι, όταν έφτασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου από τη Λάρισα ήταν αργά για τον 15χρονο.

«Εκ των πραγμάτων, φως στα αίτια του θανάτου του θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για το ασθενοφόρο

Για το συγκεκριμένο θέμα εξέδωσε ανακοίνωση η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην οποία επισημαίνονται τα εξής:

«Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γόννων – Καρίτσας 47 λεπτά) τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».