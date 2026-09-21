Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε τούνελ στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο.

Σε ανάρτησή της, η Αττική Οδός κάνει λόγο για διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μετά την έξοδο Ασπροπύργου.

Υπάρχουν καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄ από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας, και καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 25΄-30΄ από Κάντζα έως Κηφισίας, 25΄-30΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Αττική οδός διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μετά την έξοδο Ασπροπύργου.



Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 45΄από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

25΄-30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

25΄-30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/RRTqvsq76F — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 21, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



