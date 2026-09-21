Μια ανείπωτη τραγωδία με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στην Καρίτσα Λάρισας.

Ο ανήλικος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, παρείχε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, καθώς την ώρα του περιστατικού το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αγιάς μετέφερε ήδη περιστατικό στη Λάρισα. Το ίδιο συνέβαινε και με το όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας από το Κέντρο Υγείας στους Γόννους.

Δυστυχώς, η προσπάθεια να βρεθεί γιατρός στην παραθαλάσσια περιοχή ή κάποιος απινιδωτής απέβη άκαρπη, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του ανήλικου στη Λάρισα αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.