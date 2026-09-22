Σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων ο Φωκάς, ο Φώκιος, ο Φώκης, η Φωκία, η Φωκίνα, η Ζωγραφιά, η Λουίζα και ο Λοΐζος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τη μνήμη του Αγίου Φωκά του Ιερομάρτυρα, Επισκόπου Σινώπης.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ζωγραφιά

Λουίζα

Λοΐζος

Φωκάς

Φώκιος

Φώκης

Φωκία

Φωκίνα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ξανθίππη

Ξανθή

Ξανθούλα

Ξάνθιππος

Πολυξένη

Ξένη

Ξένια

Ραΐς

Ραΐδα

Ίρις

Ίριδα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 22 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φωκά του Ιερομάρτυρα και Θαυματουργού, του Αγίου Φωκά του Κηπουρού, των Αγίων Ισαάκ και Μαρτίνου, του Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, των Αγίων Είκοσι Έξι Οσιομαρτύρων Ζωγραφιτών και της Οσίας Παρασκευής του Σάρωφ – Ντιβέεβο.

Άγιος Φωκάς ο Ιερομάρτυρας: Ο Επίσκοπος Σινώπης που μαρτύρησε επί Τραϊανού

Ο Άγιος Φωκάς ο Ιερομάρτυρας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Σεπτεμβρίου, καταγόταν από τη Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γονείς του ήταν ο Πάμφυλος, που εργαζόταν ως ναυπηγός, και η Μαρία.

Οι εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι από νεαρή ηλικία μελετούσε τις Γραφές και διακρινόταν για την προσήλωσή του στη χριστιανική πίστη και για τη στάση του απέναντι στους συνανθρώπους του. Αργότερα αναδείχθηκε Επίσκοπος Σινώπης.

Ως επίσκοπος ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην περιοχή και, σύμφωνα με την παράδοση, συνέβαλε στη διάδοση του χριστιανισμού. Η εκκλησιαστική παράδοση τού αποδίδει επίσης θαυματουργικές ιδιότητες, γι’ αυτό και είναι γνωστός ως Άγιος Φωκάς ο Θαυματουργός.

Η δράση του τοποθετείται στην εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος βασίλεψε από το 98 έως το 117 μ.Χ. Σύμφωνα με τον βίο του, ο έπαρχος Αφρικανός διέταξε τη σύλληψή του, ζητώντας του να εγκαταλείψει τη χριστιανική πίστη.

Ο Φωκάς φέρεται να υπέστη βασανιστήρια και τελικά να οδηγήθηκε σε θερμό λουτρό, όπου πέθανε. Η παράδοση τοποθετεί το μαρτύριό του περίπου στο 117 μ.Χ., στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Τραϊανού.

Η μνήμη του παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή στη χριστιανική παράδοση της Ανατολής. Πηγές της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρουν ότι το 404 λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η κύρια ημέρα τιμής του παραμένει η 22α Σεπτεμβρίου.

Φωκᾶ, τὸ λουτρὸν σμήγματος παντὸς δέχου.

Λουτρὸν γὰρ ἦν ἀγῶνος, οὐ καθαρσίου.

Εἰκάδι δευτερίῃ λουτρὸν πέφνεν ἔνδοθι Φωκᾶν.

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=SYt8VppDd7A

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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