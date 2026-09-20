Σαν σήμερα, την Παρασκευή το μεσημέρι στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, ο 33χρονος Ζακ Κωστόπουλος πεθαίνει στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από μια αλληλουχία βίαιων γεγονότων που καταγράφεται σε μεγάλο βαθμό από κάμερες. Η υπόθεση θα οδηγήσει σε πολυετή δικαστική διαδρομή και θα προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση για τη βία που ασκήθηκε στον 33χρονο ακτιβιστή.

Ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν ακτιβιστής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τα δικαιώματα των οροθετικών, αρθρογράφος και drag performer με το όνομα Zackie Oh. Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας μπαίνει, για λόγο που δεν αποσαφηνίστηκε, σε κοσμηματοπωλείο της Γλάδστωνος και εγκλωβίζεται μέσα. Προσπαθεί να βγει σπάζοντας τη βιτρίνα. Καθώς επιχειρεί να συρθεί έξω από τα σπασμένα τζάμια, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ένας μεσίτης τον χτυπούν επανειλημμένα με κλωτσιές.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Ο Κωστόπουλος είναι ήδη αιμόφυρτος όταν φτάνουν αστυνομικοί. Το παραπεμπτικό βούλευμα ανέφερε ότι τον ακινητοποίησαν με έντονη βία ενώ παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή. Η Διεθνής Αμνηστία αργότερα θα καταγγείλει ότι το βίντεο δείχνει αστυνομικούς να χρησιμοποιούν «μη αναγκαία βία» κατά τη σύλληψή του.

Τις πρώτες ώρες κυκλοφορεί η εκδοχή της απόπειρας ληστείας και δημοσιεύματα συνδέουν τον θάνατο με χρήση ναρκωτικών. Τα ιατροδικαστικά στοιχεία όμως έδωσαν διαφορετική εικόνα: οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες που να σχετίζονται με τον θάνατο, ενώ οι ιατροδικαστές κατέληξαν ότι οι ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου συνδέονταν αιτιωδώς με τα πολλαπλά τραύματα, μέσω μηχανισμού οργανικού στρες.

Το 2022 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη σε δέκα χρόνια κάθειρξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ αθώωσε τους τέσσερις αστυνομικούς. Το 2024 το Εφετείο επιβεβαίωσε ομόφωνα την ενοχή των δύο ανδρών, μειώνοντας τις ποινές σε πέντε και έξι χρόνια αντίστοιχα. Στον κοσμηματοπώλη αναγνωρίστηκε, μεταξύ άλλων, το ελαφρυντικό της «ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος».

Οκτώ χρόνια μετά, η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου παραμένει χαραγμένη στη δημόσια μνήμη κυρίως μέσα από τις εικόνες εκείνου του μεσημεριού στη Γλάδστωνος. Εικόνες που κατέγραψαν τα χτυπήματα, την κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν έφτασε η αστυνομία και την επιχείρηση ακινητοποίησής του. Ακολούθησαν ιατροδικαστικές εξετάσεις, δύο δίκες και η καταδίκη δύο ανδρών για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ οι τέσσερις αστυνομικοί αθωώθηκαν.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1937: Εκδίδεται το βιβλίο «The Hobbit» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, που θα αποτελέσει σταθμό στη φανταστική λογοτεχνία και θα επηρεάσει γενιές αναγνωστών.

1943: Ξεκινούν οι σφαγές στην Κεφαλλονιά εναντίον των ανδρών της ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, οι οποίοι είχαν παραδοθεί στις γερμανικές δυνάμεις μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο αιματηρά εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα, με περίπου 5.000 Ιταλούς στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους.

1944: Στη Μάχη του Ρίμινι, η Ελληνική 3η Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει την πόλη εκδιώκοντας τους Γερμανούς. Η ανύψωση της ελληνικής σημαίας στο Ρίμινι συμβολίζει τη μεγάλη συμβολή των Ελλήνων στρατιωτών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1949: Η κυβέρνηση Διομήδη, σε συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προχωρά σε υποτίμηση της δραχμής, καθώς η χώρα βγαίνει από μια καταστροφική δεκαετία Κατοχής και Εμφυλίου. Η υποτίμηση αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στην ενίσχυση των εξαγωγών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη μεταπολεμική περίοδο οικονομικής ανασυγκρότησης.

1951: Η Πολεμική Αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριωθούμενα αεροσκάφη, δύο Lockheed T-33, που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η παραλαβή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής των jet στην Ελλάδα.

1964: Ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητά την προφυλάκιση ανώτατων στελεχών της Χωροφυλακής, με βαριές κατηγορίες για την δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Η υπόθεση αυτή αποτελεί σημείο καμπής στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.

1971: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η θρυλική ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία», που θα μείνει στην ιστορία για τον ρεαλισμό της και το ζεϊμπέκικο που σημάδεψε γενιές.

1973: Η Παναχαϊκή κερδίζει 2-1 την αυστριακή Γκράτσερ για την πρώτη φάση του Κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, γράφοντας ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

2018: Ο Ζακ Κωστόπουλος, ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και performer (Zackie Oh), δολοφονείται μέρα μεσημέρι στην Ομόνοια, αφού εγκλωβίζεται σε κοσμηματοπωλείο και ξυλοκοπείται άγρια από τον ιδιοκτήτη και έναν περαστικό. Το περιστατικό καταγράφεται σε βίντεο και συγκλονίζει το πανελλήνιο, ενώ στη συνέχεια ο Ζακ, αν και βαριά τραυματισμένος, συλλαμβάνεται με υπερβολική βία από αστυνομικούς και καταλήγει κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Γεννήσεις

1934 – Λέοναρντ Κοέν (Leonard Cohen), Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, ποιητής και συγγραφέας, παγκόσμιο σύμβολο της μπαλάντας και του λυρισμού. Ξεκίνησε ως ποιητής και μυθιστοριογράφος πριν στραφεί στη μουσική το 1967, παρουσιάζοντας αριστουργήματα όπως «Suzanne», «So Long, Marianne» και το εμβληματικό «Hallelujah». Στα έργα του εξερεύνησε θέματα αγάπης, πνευματικότητας, μελαγχολίας και κοινωνικού προβληματισμού. Τιμήθηκε με βραβεία, όπως Grammy και είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame, αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα στην παγκόσμια τέχνη.

1950 – Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray), Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός με χαρακτηριστικό αυτοσχεδιαστικό χιούμορ, που ξεκίνησε από το «Saturday Night Live» και καθιερώθηκε ως pop icon της κινηματογραφικής κωμωδίας. Έγινε γνωστός μέσα από ταινίες όπως «Ghostbusters», «Η μέρα της μαρμότας» και «Χαμένοι στη μετάφραση» (Χρυσή Σφαίρα & BAFTA), ενώ συνδυάζει το κωμικό με το δραματικό ύφος, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα σε νεότερους δημιουργούς και θεατές.

1947 – Στίβεν Κινγκ (Stephen King), Αμερικανός συγγραφέας και «βασιλιάς του τρόμου», με περισσότερα από 65 μυθιστορήματα και 200 διηγήματα που έχουν πουλήσει πάνω από 350 εκατομμύρια αντίτυπα. Τα έργα του εξερευνούν τον φόβο και τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής, με εμβληματικούς τίτλους όπως «Carrie», «Shining», «It» και «The Green Mile». Πολλά από τα βιβλία του έγιναν επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ ο ίδιος τιμήθηκε με πλήθος βραβείων για τη συμβολή του στη σύγχρονη λογοτεχνία.

Θάνατοι

1860 – Άρθουρ Σοπενχάουερ (Arthur Schopenhauer), Γερμανός φιλόσοφος και «φιλόσοφος του πεσιμισμού», από τους κορυφαίους στοχαστές του 19ου αιώνα. Θεμελίωσε τη θεωρία της «βούλησης» ως οντολογικής αρχής του κόσμου στο έργο «Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση», τονίζοντας ότι η ζωή διέπεται από ανεξέλεγκτες επιθυμίες και οδύνη. Επηρέασε βαθιά τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τη ψυχολογία, ενώ η σκέψη του θεωρείται πρόδρομος της υπαρξιστικής και ψυχαναλυτικής θεωρίας.

2018 – Ζακ Κωστόπουλος, Έλληνας ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, των οροθετικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γνωστός και ως drag performer Zackie Oh. Δολοφονήθηκε βίαια στην Ομόνοια στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, υπόθεση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και ανέδειξε ζητήματα αυτοδικίας, έμφυλης βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας. Η δημόσια δράση του και ο τραγικός θάνατός του παραμένουν σύμβολα αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

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