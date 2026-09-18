Μια «γεύση» από το πώς μπορεί να μοιάζει ένας από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας χωρίς ίχνος μηχανοκίνητων οχημάτων προσφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο η οδός Αθηνάς.

Από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου σταμάτησε η πρόσβαση στα αυτοκίνητα και για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο, μέχρι τις 20:00 της Κυριακής, ο δρόμος θα ανήκει αποκλειστικά στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις οικογένειες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Η εμπειρία ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου με έναν ατμοσφαιρικό περίπατο στο λυκόφως προς το Μοναστηράκι, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, πριν ο δρόμος μετατραπεί σε υπαίθριο πάρτι με το Athens Disco και, στη συνέχεια, σε μια μεγάλη ανοιχτή κινηματογραφική «αίθουσα» με τις νυχτερινές προβολές του Midnight Express.

Οι εκδηλώσεις, ωστόσο, θα συνεχιστούν και αύριο. Όπως αναφέρει ο δήμος Αθηναίων στην ανακοίνωσή του, την Κυριακή, η Αθηνάς μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, δημιουργίας και αθλητισμού. Από νωρίς το πρωί, η λεωφόρος φιλοξενεί συνεδρίες γιόγκα, γνωριμία με παραολυμπιακά αθλήματα, ειδικές πίστες ποδηλάτου και κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, επιδείξεις skate, εργαστήρια street art, καθώς και διαδραστικές παραστάσεις δρόμου. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το απόγευμα της Κυριακής με μια μεγάλη συναυλία («Το Μπαλκόνι του Papazo»).

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό που επαναπροσδιορίζει τη σχέση των πολιτών με τον δημόσιο χώρο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες μιας πόλης πιο προσβάσιμης, βιώσιμης και φιλικής προς τους ανθρώπους της.