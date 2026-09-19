Με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο θα κυλήσει o καιρός το Σάββατο, καθώς η νέα άνοδος του υδραργύρου θα οδηγήσει τις μέγιστες τιμές σε ορισμένες περιοχές ακόμη και στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του Meteo, ο ήλιος θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μικρή μεταβολή της εικόνας αναμένεται από το μεσημέρι και μετά, όταν θα σχηματιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις πάνω από αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Οι νεφώσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σύντομες και τοπικού χαρακτήρα βροχές, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας. Περιορισμένη πιθανότητα εκδήλωσης παροδικών φαινομένων υπάρχει και για τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, μικρές ποσότητες αφρικανικής σκόνης θα μεταφερθούν προς τα Δωδεκάνησα, επηρεάζοντας ελαφρά την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Οι συγκεντρώσεις της σκόνης, πάντως, δεν αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά και θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα

Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα κινηθούν μεταξύ 11 και 32 βαθμών. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα αρχίσει από τους 13 βαθμούς και θα φτάσει έως τους 30, ενώ στη Θεσσαλία προβλέπεται να κυμανθεί από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στις κεντρικές ηπειρωτικές περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ στην Πελοπόννησο δεν θα ξεπεράσει τους 30. Έως τους 31 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Στα Επτάνησα, όπως και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οι υψηλότερες τιμές θα διαμορφωθούν κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοανατολικοί, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα αλλάξουν σταδιακά διεύθυνση και θα στραφούν σε βόρειους έως βορειοδυτικούς, χωρίς να παρουσιάσουν αξιόλογη ενίσχυση.

Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν ισχυρότεροι, φτάνοντας κατά τόπους τα 5 μποφόρ. Πολύ πιο ήρεμη θα είναι η κατάσταση στο Ιόνιο, όπου θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι, προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από δυτικές διευθύνσεις.

Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται κατά διαστήματα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με χαμηλή ένταση, από 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 13 και 31 βαθμών Κελσίου.

Παρόμοιες θα είναι οι συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως νοτιοανατολικοί, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα σε ορισμένα σημεία έως 4 μποφόρ. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στους 16 βαθμούς και η μέγιστη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.