Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των εκδηλώσεων «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία, από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κλειστή θα είναι επίσης η Καραγιώργη Σερβίας σε όλο το μήκος της, καθώς και οι οδοί Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης.

Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν ακόμη την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, από τις 20:00 το Σάββατο έως τις 20:00 την Κυριακή, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.

Η οδός Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα για 24 ώρες

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Αθήνα ετοιμάζεται να αφήσει για λίγο πίσω της τον θόρυβο και την κίνηση των αυτοκινήτων. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», μετατρέποντας για 24 ώρες έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης σε έναν ανοιχτό χώρο για πεζούς, ποδηλάτες, αθλητισμό, παιχνίδι, πολιτισμό και ψυχαγωγία.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, που πραγματοποιείται στις 22 Σεπτεμβρίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, με τον Δήμο Αθηναίων να στέλνει το μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης.

Για ένα ολόκληρο 24ωρο, η οδός Αθηνάς θα αλλάξει εικόνα, δίνοντας περισσότερο χώρο στους ανθρώπους και στις δραστηριότητες που μπορούν να φιλοξενηθούν στον δημόσιο χώρο.

Από το Athens Disco μέχρι το Midnight Express: Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» ξεκινά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Τα πρώτα 30 λεπτά της διοργάνωσης είναι αφιερωμένα σε έναν διαφορετικό περίπατο. Από τις 20:00 έως τις 20:30, χωρίς οργανωμένη δραστηριότητα και χωρίς οχήματα, κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να περπατήσουν ελεύθερα στην Αθηνάς, από την περιοχή της Ευριπίδου προς το Μοναστηράκι, απολαμβάνοντας τη διαδρομή καθώς πέφτει το φως και η Ακρόπολη δεσπόζει στο βάθος.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη παίρνει το Athens Disco, με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι έναρξης που θα διαρκέσει από τις 20:00 έως τις 23:00.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Από τις 23:30 έως τις 05:30, το Midnight Express μετατρέπει την Αθηνάς σε μια μεγάλη υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, με τρεις διαδοχικές νυχτερινές προβολές.

Έτσι, ο δρόμος που συνήθως φιλοξενεί αδιάκοπη κυκλοφορία οχημάτων θα αποτελέσει για μία νύχτα σκηνικό για μουσική και κινηματογράφο.

Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, ποδήλατο και παιχνίδι

Το πρόγραμμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά από νωρίς το πρωί και περιλαμβάνει δράσεις για διαφορετικές ηλικίες και ενδιαφέροντα.

Η ημέρα ανοίγει με Yoga & Fitness Sessions, από τις 08:30 έως τις 13:30. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει yoga από τις 08:30 έως τις 11:30 και fitness από τις 11:30 έως τις 13:30.

Ιδιαίτερη θέση έχει και η δράση «Sports Beyond Limits», σε συνεργασία με τον Παναθηναϊκό Α.Ο., η οποία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά παραολυμπιακά αθλήματα.

Από τις 09:00 έως τις 13:00 θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες όπως πινγκ πονγκ ΑμεΑ και βόλεϊ καθιστών, ενώ από τις 13:00 έως τις 17:00 το πρόγραμμα συνεχίζεται με παραμπάντμιντον, ξιφασκία με αμαξίδιο και μπότσια.

Ποδήλατο για τους μικρούς

Οι μικρότερες ηλικίες θα έχουν τη δική τους «πίστα» στην Αθηνάς, μέσα από τη δράση Bicycle Friendly Greece – Παιδικές Πίστες Ποδηλάτου.

Από τις 11:00 έως τις 16:00, παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πίστα ΚΟΚ 300 τ.μ., ενώ για παιδιά 2 έως 4 ετών θα υπάρχει ειδική πίστα ισορροπίας με Balance Bikes.

Παράλληλα, το Bike Art θα συνδυάσει ποδήλατο και δημιουργία, καθώς οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ζωγραφίσουν μέσω πεταλιού, ενώ στο Green Energy Station θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τρόπους παραγωγής πράσινης ενέργειας, μεταξύ άλλων και για τη φόρτιση κινητών συσκευών.

Από το street art και την ανακύκλωση μέχρι το skate: Η διοργάνωση δίνει ιδιαίτερο βάρος και στη δημιουργικότητα, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των παιδιών.

Στο «Η πόλη παίζει!», οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μέσα από ένα επιδαπέδιο θεατροπαιδαγωγικό παιχνίδι την έννοια της προσβασιμότητας, ενώ στα εργαστήρια Street Art, Ανακύκλωση & Χειροτεχνία θα μπορούν να δημιουργήσουν graffiti stencil σε καμβά, να αξιοποιήσουν υλικά μέσω δημιουργικής ανακύκλωσης και να κατασκευάσουν μινιατούρες ποδηλάτων.

Παράλληλα, το Street Mission – Πράκτορες Ανακύκλωσης, από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, θα παρουσιάσει ένα διαδραστικό εργαστήρι-παιχνίδι γύρω από την αξία της ανακύκλωσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητας.

Οι λάτρεις του skateboard θα έχουν επίσης τον δικό τους χώρο μέσα από το Get Skated & Educated, με σεμινάρια skateboard, τεχνικές ασφαλείας, γνωριμία με την κουλτούρα του αθλήματος και ελεύθερη βόλτα στο οδόστρωμα.

Θέατρο δρόμου, ζογκλέρ και… μαγικά

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά.

Από τις 11:00 έως τις 15:00, η Αθηνάς θα φιλοξενήσει διαδραστικές παραστάσεις δρόμου, εργαστήρια με ζογκλέρ και παιδικά μαγικά σόου.

Την εμπειρία συμπληρώνουν οι δράσεις Face Painting & Glitter Magic, με υποαλλεργικά χρώματα και οικολογική λάμψη, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν μέσα από δημιουργικό παιχνίδι.

Η μεγάλη συναυλία με το «Μπαλκόνι του Papazo Live»: Η αυλαία της «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα πέσει με μουσική.

Από τις 18:00 έως τις 20:00, η μεγάλη συναυλία λήξης «Το Μπαλκόνι του Papazo Live», με πολλούς καλεσμένους, θα ολοκληρώσει το 24ωρο πρόγραμμα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Αθηνάς θα έχει περάσει μέσα σε μία ημέρα από τον περίπατο και το υπαίθριο πάρτι στον κινηματογράφο, από την άθληση και το ποδήλατο στο παιχνίδι, την τέχνη και τελικά τη ζωντανή μουσική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Σάββατο 19/9

«Περίπατος στο Λυκόφως»: 20:00–20:30 Athens Disco – Υπαίθριο πάρτι έναρξης: 20:00–23:00 Σινεμά στην Αθηνάς με το Midnight Express: τρεις διαδοχικές προβολές, 23:30–01:30, 01:30–03:30 και 03:30–05:30 Κυριακή 20/9

Yoga & Fitness Sessions: 08:30–13:30 Sports Beyond Limits: παραολυμπιακά αθλήματα, 09:00–17:00 Παιδικές Πίστες Ποδηλάτου: 11:00–16:00 Bike Art & Green Energy: 11:00–16:00 «Η πόλη παίζει!»: 11:00–15:00 Street Art, Ανακύκλωση & Χειροτεχνία: 11:00–15:00 Street Mission – Πράκτορες Ανακύκλωσης: 11:00–15:00 Get Skated & Educated: 11:00–17:00 Παιδικό Θέατρο & Δημιουργικές Μεταμορφώσεις: 11:00–15:00 «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» – μεγάλη συναυλία λήξης: 18:00–20:00 Η διοργάνωση αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθεί στην πράξη η δυνατότητα ενός διαφορετικού δημόσιου χώρου στην Αθήνα, με περισσότερες επιλογές μετακίνησης και περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, πολιτισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική συνύπαρξη.

Το πλήρες πρόγραμμα, καθώς και οι πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: cityfestival.thisisathens.org

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων», Υποέργο 1, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.