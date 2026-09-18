Σεισμός 4,1 Ρίχτερ αναστάτωσε τη βόρεια Εύβοια λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ η δόνηση έγινε αντιληπτή και σε τμήματα της Αττικής.

Όπως προκύπτει από την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 01:11, με το επίκεντρό της να προσδιορίζεται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από τα Βασιλικά Ιστιαίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 16,8 χιλιόμετρα.

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