Δύο περιστατικά που συγκλόνισαν την Αχαΐα έφεραν ξανά στο προσκήνιο τον δύσκολο ρόλο των αστυνομικών που καλούνται μέσα σε λίγα λεπτά να διαχειριστούν καταστάσεις ζωής και θανάτου.

Στο Αίγιο και στην Πάτρα, αστυνομικοί βρέθηκαν απέναντι σε γυναίκες που φέρεται να βρίσκονταν σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής πίεσης και κατάφεραν να επέμβουν πριν οι στιγμές αγωνίας οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτη εξέλιξη.

Η επιχείρηση στο Αίγιο: Ο αστυνομικός που την κράτησε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή

Το περιστατικό στο Αίγιο είχε σημειωθεί στη γέφυρα της Ολυμπίας Οδού, κοντά στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, μια 58χρονη γυναίκα είχε περάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα της γέφυρας και απειλούσε να πέσει στο κενό. Περαστική που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας και ομάδες της ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την προσεγγίσουν, να της μιλήσουν και να κερδίσουν χρόνο μέχρι να φτάσει ειδικός διαπραγματευτής. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επαναλάμβανε ότι είχε πάρει την απόφασή της και δεν ήθελε κανέναν κοντά της.

Η στιγμή της διάσωσης ήταν δραματική. Όταν η γυναίκα άφησε τα χέρια της από το σημείο όπου κρατιόταν, ένας αστυνομικός κινήθηκε αστραπιαία και κατάφερε να την αρπάξει, ενώ μαζί του επενέβησαν και άλλοι συνάδελφοί του.

Η νέα κινητοποίηση στην Πάτρα

Λίγες ημέρες αργότερα, ένα ακόμη περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, αυτή τη φορά στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Περγάμου, όταν ενημερώθηκε η Αστυνομία για γυναίκα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα κρατούσε μαχαίρι. Η επέμβασή τους είχε ως αποτέλεσμα να την αφοπλίσουν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός και στη συνέχεια να την προσαγάγουν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν τη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Δύο περιστατικά, μία κοινή αγωνία

Αν και τα δύο περιστατικά είναι διαφορετικά, έχουν ένα κοινό στοιχείο: τον χρόνο.

Σε τέτοιες καταστάσεις, οι αστυνομικοί καλούνται να δράσουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, συνδυάζοντας ψυχραιμία, επικοινωνία και άμεση επέμβαση.

Από τη γέφυρα του Αιγίου μέχρι μια γειτονιά της Πάτρας, δύο στιγμές έντασης είχαν τελικά διαφορετική κατάληξη, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των Αρχών.