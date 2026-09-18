Η επιστροφή στο σχολείο γίνεται αφορμή για γιορτή στην Καλλιθέα. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η αυλή του Koukoubook μετατρέπεται σε έναν πολύχρωμο χώρο δημιουργίας, παιχνιδιού και μάθησης, φιλοξενώντας το Back to School Festival, μια ολοήμερη διοργάνωση για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Από τις 11:00 έως τις 19:00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις, δημιουργικά εργαστήρια και παιχνίδια που συνδυάζουν τη γνώση με τη διασκέδαση, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη χαρά της νέας σχολικής χρονιάς.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αγνώστου Στρατιώτη 34, Καλλιθέα.

Από την ορθογραφία και τη ζωγραφική μέχρι το face painting

Το πρόγραμμα του Back to School Festival έχει σχεδιαστεί ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να επιλέξει τις δράσεις που την ενδιαφέρουν και παράλληλα να απολαύσει την αυλή, το βιβλιοπωλείο και το καφέ του Koukoubook.

Τα παιδιά θα παίξουν με τις λέξεις και την ορθογραφία μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, θα ζωγραφίσουν, θα μεταμορφωθούν με face painting και θα συμμετέχουν σε πρωτότυπες γαστρονομικές δημιουργίες.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται:

«Η Ορθογραφία είναι πολύ κουλ» – παιχνίδι με λέξεις και ζωγραφική για παιδιά δημοτικού.

– παιχνίδι με λέξεις και ζωγραφική για παιδιά δημοτικού. Face Painting από τις Μουτζούρες – χρώματα, σχέδια και παιχνιδιάρικες μεταμορφώσεις.

– χρώματα, σχέδια και παιχνιδιάρικες μεταμορφώσεις. Healthy Choco Zoo από το Sweet.me.better – δημιουργία ζώων με ψωμί και choco άλειμμα με μελιτζάνα.

Παράλληλα, γονείς και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γνωρίσουν τη μέθοδο της οπτικοποιημένης ορθογραφίας μέσα από ειδικές παρουσιάσεις.

Secret Mission, σχολικές αγορές και δημιουργίες

Το Back to School Festival περιλαμβάνει επίσης μια παιχνιδιάρικη αποστολή για παιδιά, το Back to School Secret Mission, με στάδια και κλήρωση για ένα secret box.

Στον χώρο θα λειτουργούν ακόμη το School Shopping και το Charm Bar, με βιβλία, σχολικά είδη και προσωποποιημένες δημιουργίες. Οι αγορές είναι προαιρετικές και δεν αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στις δράσεις.

Το βιβλιοπωλείο και το καφέ του Koukoubook θα παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη βόλτα τους με βιβλία και χαλάρωση στην αυλή.

Μια γιορτή που φέρνει κοντά παιδιά, γονείς και δημιουργούς

Το Back to School Festival δημιουργείται μέσα από τη συνεργασία μικρών δημιουργικών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών εγχειρημάτων, με στόχο να προσφέρει στα παιδιά μια εμπειρία πέρα από την καθημερινότητα της σχολικής προετοιμασίας.

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα των παιδιών συνδέεται όλο και περισσότερο με τις οθόνες, η διοργάνωση επιστρέφει στη δημιουργία με τα χέρια, στη φαντασία, στις λέξεις και στη χαρά της συνύπαρξης.

«Για εμάς, η επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι μια νέα αρχή που αξίζει να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Η συμμετοχή στις δράσεις του φεστιβάλ είναι δωρεάν.

Ημερομηνία διεξαγωγής του φεστιβάλ είναι η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, με ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 19:00, στον χώρο του Koukoubook στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη 34 στην Καλλιθέα.