Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Οι εικόνες από τα Νέα Στύρα Ευβοίας, σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν, δείχνουν ένα τραυματισμένο άλογο να κινείται στον δρόμο πίσω από αγροτικό όχημα, έχοντας δεθεί από το ένα πόδι στην καρότσα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα τόσο για τον τρόπο μετακίνησης του ζώου όσο και για τους κινδύνους που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, θα μπορούσαν να προκύψουν όχι μόνο για το ίδιο το άλογο αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο οδικό δίκτυο.

Η εικόνα που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Εύβοιας, το βίντεο καταγράφηκε στις 16 Σεπτεμβρίου από αυτόπτη μάρτυρα και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε στα social media.

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι το άλογο ήταν ήδη τραυματισμένο στο ένα του πόδι και αντί να μεταφερθεί με ασφαλή τρόπο, φέρεται να ακολουθούσε το αγροτικό όχημα ενώ ήταν δεμένο στην καρότσα.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη συζήτηση για τη μεταχείριση των ζώων και για το κατά πόσο μια τέτοια πρακτική μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια στον δρόμο.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για το περιστατικό. Δεν έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες τραυματίστηκε το άλογο, ποιος ήταν ο λόγος της συγκεκριμένης μεταφοράς, αλλά ούτε και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ζώου μετά το συμβάν.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Αντιδράσεις στα social media

Η υπόθεση εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις εικόνες και να ζητούν απαντήσεις για το περιστατικό.

Το βίντεο έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την προστασία των ιπποειδών και την ανάγκη τήρησης ασφαλών τρόπων μεταφοράς τους, καθώς ένα ζώο που βρίσκεται σε κατάσταση τραυματισμού θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν αν θα υπάρξουν επίσημες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.