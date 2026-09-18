Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε δύο διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, με την κινητικότητα να εκτείνεται από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από τις ελληνικές αρχές, τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Νήσο Ρω και τη Ζουράφα, δύο σημεία με ιδιαίτερη γεωγραφική και επιχειρησιακή σημασία.

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Αιγαίο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σε εύθραυστη ισορροπία, παρά τις προσπάθειες διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Η υπέρπτηση πάνω από τη Ρω με οπλισμένα F-16

Η πρώτη καταγεγραμμένη κίνηση αφορούσε σχηματισμό τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Τα τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών και, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, δύο από τα μαχητικά ήταν οπλισμένα.

Ο σχηματισμός πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη Νήσο Ρω, το μικρό ακριτικό νησί του συμπλέγματος του Καστελλορίζου, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφική θέση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η Ρω έχει διαχρονικά ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο απομακρυσμένα σημεία ελληνικής παρουσίας στην περιοχή.

Η δραστηριότητα των τουρκικών μαχητικών αντιμετωπίστηκε από ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής, τα οποία προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και αναχαίτισης.

UAV πάνω από τη Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο

Σχεδόν ταυτόχρονα, δεύτερη υπερπτήση σημειώθηκε πάνω από τη Ζουράφα, μικρή νησίδα βορειοανατολικά της Λήμνου.

Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), μια κατηγορία μέσων που η Άγκυρα έχει εντάξει τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο μέρος των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων.

Η χρήση UAV στο Αιγαίο αποτελεί πλέον σταθερό στοιχείο της τουρκικής αεροπορικής παρουσίας, καθώς τα μη επανδρωμένα συστήματα προσφέρουν δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και επιχειρησιακής παρουσίας με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς τα drones αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών.

Δέκα τουρκικά αεροσκάφη σε όλο το μήκος του Αιγαίου

Συνολικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τουρκική δραστηριότητα περιλάμβανε:

4 μαχητικά F-16,

5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV,

1 αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Η παρουσία των τουρκικών μέσων καταγράφηκε σε διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό έως το κεντρικό και νοτιοανατολικό τμήμα.

Κατά την ίδια καταγραφή σημειώθηκαν 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η ελληνική αντίδραση και η πάγια διαδικασία αναχαίτισης

Η ελληνική πλευρά αντιμετώπισε την κίνηση μέσω των αεροσκαφών επιφυλακής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται διαχρονικά στο Αιγαίο.

Η Αθήνα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος αποτελούν παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας και ότι οι ενέργειες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο δημιουργίας έντασης στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Άγκυρα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σειρά ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο, όπως οι θαλάσσιες ζώνες, ο εναέριος χώρος και η στρατιωτικοποίηση νησιών, θέματα που αποτελούν σταθερά σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η στρατηγική σημασία Ρω και Ζουράφας

Η επιλογή των δύο συγκεκριμένων σημείων δεν περνά απαρατήρητη από στρατιωτικούς αναλυτές.

Η Ρω βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του ελληνικού χώρου, κοντά στο σύμπλεγμα του Καστελλορίζου, μια περιοχή που συνδέεται με ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ζουράφα, από την άλλη πλευρά, βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, κοντά στη Θράκη και τη Σαμοθράκη.

Η ταυτόχρονη δραστηριότητα σε δύο διαφορετικά γεωγραφικά σημεία αναδεικνύει τη δυνατότητα της Τουρκίας να αναπτύσσει αεροπορικά και μη επανδρωμένα μέσα σε όλο το εύρος του Αιγαίου.

Η ελληνική πλευρά συνεχίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις αυτές, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.