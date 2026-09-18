Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης ένας 17χρονος μαθητής Λυκείου, ο οποίος κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής στο προαύλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε καταστολή στη στεφανιαία μονάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέστη ανακοπή, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς παρουσιάζει αιμοδυναμική αστάθεια και εγκεφαλικό οίδημα.

Η άμεση επέμβαση που του έσωσε τη ζωή

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του περιστατικού φαίνεται πως είχε το γεγονός ότι το σχολείο διέθετε απινιδωτή, ενώ την ώρα της κατάρρευσης του μαθητή βρισκόταν στον χώρο γιατρός, μέλος εθελοντικής ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Kids Save Lives».

Αμέσως ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ έγινε και χρήση απινιδωτή.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά του 17χρονου, με τον μαθητή να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γρήγορη διακομιδή συνέβαλε και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το πρόγραμμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό

Το σχολείο του Πευκοχωρίου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Kids Save Lives», που έχει ως στόχο την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και την τοποθέτηση απινιδωτών σε σχολικές μονάδες.

Η άμεση αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο και η ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες σε περιστατικά ανακοπής, όπου κάθε λεπτό μπορεί να είναι καθοριστικό.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του 17χρονου, ενώ η σχολική κοινότητα στο Πευκοχώρι βρίσκεται σε αγωνία για την εξέλιξη της κατάστασής του.