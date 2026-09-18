Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο Κερατσίνι.

Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου που συγκλονίστηκε από την άνανδρη δολοφονία, η οποία σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, βρέθηκαν στην οδό Π. Φύσσα και συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στα στενά της πόλης.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν από την Πέμπτη, όταν στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου δόθηκε μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου είχαν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκοταν σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ αρκετοί ήταν και οι τροχονόμοι που ρύθμιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Φύσσας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον καταδικασμένο άνδρα, στέλεχος της «Χ.Α.». Αυτή η δολοφονία αποτέλεσε το έναυσμα για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίστηκε η «Χ.Α.», με αποτέλεσμα να συλληφθούν τα περισσότερα αρχηγικά της μέλη και να φυλακιστούν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης πολλές φορές οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχθούν αναβίωση της άκρας δεξιάς στη χώρα μας.

«Ο Παύλος στάθηκε όρθιος και κατανίκησε τη Χρυσή Αυγή»

«Είμαι εδώ για να τιμήσω την μνήμη του Παύλου του Φύσσα. Του Παύλου, ο οποίος στάθηκε όρθιος απέναντι στη Χρυσή Αυγή και όρθιος κατανίκησε τη Χρυσή Αυγή. Επομένως, είμαι εδώ για να δηλώσω ότι και εγώ και φαντάζομαι όλοι όσοι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε για πάντα εδώ ενάντια στο φασισμό, κρατώντας τον Παύλο ψηλά, κρατώντας το Βασίλειο ψηλά, κρατώντας όλες τις υποθέσεις ψηλά, ούτως ώστε κάποια στιγμή να υπάρχει, να υπάρξει δικαίωση, να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι πολίτες με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την αστυνομική βία, με τη φασιστική βία. Ο φασισμός δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση. Οποιοδήποτε άλλο φασιστικό μόρφωμα σημαίνει ότι εκκολάπτονται μελλοντικοί εγκληματίες και ότι προετοιμάζονται δολοφονίες. Όχι στον φασισμό. Βασίλειος Μάγκος παρών, Παύλος Φύσσας παρών» δήλωσε ο Γιάννης Μάγγος, φτάνοντας στο μνημείο για τον Παύλο Φύσσα.

Πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Αντιφασιστική πορεία πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φοιτητές, μέλη συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας και μέσα από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξαν στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές εκ των οποίων μία μετατράπηκε σε σύλληψη, πιθανόν για ναρκωτικά.

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