Νέες προσαρμογές στους κανόνες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων φέρνει η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τα τρόφιμα που διατίθενται στους μαθητές, με στόχο, όπως αναφέρεται, τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διατροφικών οδηγιών και τη δημιουργία πιο ισορροπημένων επιλογών.

Οι αλλαγές προέκυψαν μετά από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), με επτά προτάσεις της Ομοσπονδίας να ενσωματώνονται στο νέο πλαίσιο.

Ποπ κορν στα κυλικεία από το Γυμνάσιο

Μία από τις αλλαγές που αναμένεται να τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών είναι η δυνατότητα διάθεσης ποπ κορν, αλλά μόνο στα κυλικεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η μερίδα θα μπορεί να φτάνει έως τα 40 γραμμάρια, ενώ το προϊόν θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες διατροφικές προϋποθέσεις:

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα,

λιπαρά έως 17 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια,

νάτριο έως 0,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια,

κορεσμένα λιπαρά έως 3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια.

Πίτσα χωρίς αλλαντικά και νέο τοστ

Στα σχολικά κυλικεία θα επιτρέπεται πλέον η διάθεση πίτσας χωρίς αλλαντικά, με ανώτατο βάρος τα 100 γραμμάρια.

Η νέα ρύθμιση διατηρεί την απαγόρευση χρήσης αλλαντικών, επιτρέποντας ωστόσο την παρουσία της πίτσας ως επιλογή, με περιορισμό στην ποσότητα.

Αλλαγές προβλέπονται και στα σάντουιτς και τα τοστ, καθώς θα μπορούν να παρασκευάζονται με ψητό ή βραστό κρέας κοτόπουλου και γαλοπούλας, ενώ δεν επιτρέπονται προϊόντα αλλαντοποιίας.

Περισσότερες επιλογές σε ψωμί και πίτες

Στις επιτρεπόμενες κατηγορίες εντάσσονται πιο συγκεκριμένα είδη ψωμιού, όπως:

λευκό ψωμί,

ψωμί ολικής άλεσης,

πολύσπορο ψωμί,

αραβική πίτα,

τορτίγια.

Η μέγιστη ποσότητα καθορίζεται στα 80 γραμμάρια, ενώ προτεραιότητα δίνεται στα προϊόντα ολικής άλεσης. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης ψωμιού χωρίς γλουτένη.

Όρια σε τυρόπιτες και πίτες λαχανικών

Για προϊόντα όπως η τυρόπιτα, η σπανακόπιτα, η κολοκυθόπιτα, η χορτόπιτα και το τυροκούλουρο, η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα παραμένει στα 100 γραμμάρια, λόγω της υψηλής θερμιδικής τους αξίας.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Φρέσκα ροφήματα γάλακτος μόνο με συγκεκριμένους όρους

Τα κυλικεία θα μπορούν να διαθέτουν ροφήματα γάλακτος που παρασκευάζονται στον χώρο τους με φρέσκο γάλα και φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα.

Αντίθετα, δεν επιτρέπονται τα τυποποιημένα αντίστοιχα ροφήματα ούτε η χρήση έτοιμων σκονών για την παρασκευή τους.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι στόχος των αλλαγών είναι να συνδυαστεί η προστασία της υγείας των παιδιών με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής καθημερινότητας.

«Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά μας από νωρίς να αγαπούν τη σωστή διατροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες προσαρμογές βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια.