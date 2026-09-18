Τριάντα ηλεκτρικά λεωφορεία 12 μέτρων του ΟΑΣΘ διαθέτουν πλέον δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους επιβάτες τους, στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης που ξεκινά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του επιβατικού κοινού, προσφέροντας μια πιο άνετη και λειτουργική εμπειρία μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσω της δωρεάν σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι επιβάτες μπορούν να αξιοποιούν τον χρόνο της διαδρομής τους για ενημέρωση, εργασία ή ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η εφαρμογή θα αξιολογηθεί με βάση την ανταπόκριση του κοινού και τα αποτελέσματά της, ενώ σε περίπτωση θετικής αποτίμησης υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του μέτρου και σε περισσότερα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

«Κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Αφουγκραζόμαστε τις καθημερινές ανάγκες του επιβατικού κοινού και φέρνουμε την τεχνολογία στην καρδιά των λεωφορείων μας, κάνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών πιο ευχάριστες, αποδοτικές και λειτουργικές», δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Μανώλης Μπελιμπασάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης, σημείωσε ότι η προσθήκη δωρεάν διαδικτύου «δεν αποτελεί απλώς μια επιπλέον παροχή, αλλά κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου αναβάθμισης των υπηρεσιών», τονίζοντας ότι τα δεδομένα της πιλοτικής εφαρμογής θα αξιολογηθούν με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Πώς συνδέονται οι επιβάτες στο δωρεάν Wi-Fi

Τα λεωφορεία που διαθέτουν την υπηρεσία φέρουν ειδική σήμανση, ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Η διαδικασία είναι απλή: