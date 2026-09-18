Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη συγγραφέα, φεμινίστρια και δεύτερη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου.

Όπως έγινε γνωστό, η Μαργαρίτα Παπανδρέου – Τσαντ, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, σε ηλικία 103 ετών.

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου έζησαν μαζί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες (1951-1989) και είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Ο γάμος τους, όμως, δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, αφού κατά καιρούς δοκιμάστηκε από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Το 1961, ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε σχέση με την Έπη Σκιαδαρέση, που ήταν σύζυγος του μηχανικού και εργολάβου, Γιώργου Σκιαδαρέση, και παλιού συμμαθητή του στο Κολλέγιο Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι το 1964, η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου ανέθεσε στον Γιώργο Σκιαδαρέση το νέο σχέδιο πόλης της Πάτρας, με τον ερωτικό δεσμό να αποκτά και πολιτική διάσταση.

Παρόλα αυτά, η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν έφυγε από το πλευρό του, όταν εκείνος συνελήφθη μετά την επιβολή της δικτατορίας το 1967. Έκανε αγώνα για να απελευθερωθεί, ενώ όταν αποφυλακίστηκε, η οικογένεια εγκατέλειψε την Ελλάδα.

Ακόμα μία μεγάλη κρίση στον γάμο τους ήρθε ενώ ζούσαν στη Στοκχόλμη, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου συνδέθηκε ερωτικά με τη Ράνια Νάιμπλομ, Σουηδέζα ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, με τον γάμο του με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου να συνεχίζεται κανονικά.

Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά τη Μεταπολίτευση, ήρθε και η οριστική ρήξη στον γάμο τους, αφού στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου με την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής, Δήμητρα Λιάνη, έγινε talk of the town και κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα της εποχής.

Η συμβουλή της Μ. Μερκούρη στη Μ. Παπανδρέου για τις απιστίες του Ανδρέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξομολόγηση που είχε κάνει, αρκετά χρόνια μετά, η Μαργαρίτα Παπανδρέου για την περίοδο εκείνη και για την απόφασή της να του δώσει διαζύγιο.

Μάλιστα, είχε αφηγηθεί και τη συμβουλή που της είχε δώσει η Μελίνα Μερκούρη, η οποία της είχε προτείνει να αντιδράσει έντονα, να φωνάξει, ακόμα και να απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ώστε να αποτρέψει τη σχέση του Ανδρέα με τη Δήμητρα.

Η Μαργαρίτα, ωστόσο, επέλεξε να μην ακολουθήσει τη συμβουλή της. Όπως είχε εξηγήσει η ίδια, θεωρούσε ότι αγαπούσε τόσο πολύ τον Ανδρέα ώστε τελικά αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο.

Τελικά, το διαζύγιο εκδόθηκε το 1989, με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου να ανοίγει τον δρόμο στο πολυσυζητημένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 13 Ιουλίου του ίδιου έτους.

Σχετικά με τις απιστίες του πρώην συζύγου της, η ίδια στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Έρωτας και Εξουσία», που κυκλοφόρησε το 2015, είχε αναφέρει ότι στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους εκείνος ήταν πιστός.

Όπως είχε αποκαλύψει, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ενθουσιαζόταν με μία γυναίκα, μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της λογικής. Μάλιστα, είχε παρομοιάσει το πάθος του με την εξάρτηση ενός αλκοολικού από το ποτό.