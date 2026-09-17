Την απόλυτη διαθεσιμότητά της προς τις αστυνομικές αρχές εξέφρασε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε στο σπίτι του τραγουδιστή λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι Αρχές προχώρησαν την Τετάρτη στην κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου, το οποίο μεταφέρθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ανοιχτεί και να εξεταστεί το περιεχόμενό του για τυχόν στοιχεία που μπορεί να συμβάλουν στην έρευνα.

Μιλώντας στο MEGA, η οικογένεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, καθώς δεν έχει στην κατοχή της τα απαραίτητα κλειδιά ή τους κωδικούς.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά, ούτε τους κωδικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά η οικογένεια.