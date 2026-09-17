Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει η διαχειρίστρια εταιρεία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λόγω της κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Thema, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 16:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

«Βενιζέλου»

«Αγίας Σοφίας»

«Σιντριβάνι»

«Πανεπιστήμιο»

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί για το επιβατικό κοινό, ενώ οι συρμοί θα συνεχίσουν τα δρομολόγιά τους περνώντας από τα σημεία χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η επαναλειτουργία των σταθμών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μέτρων ασφαλείας που έχουν αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές.