Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε χωριό της Νάξου, μετά από σοβαρό περιστατικό με θύμα μία 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε βαριά και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της αργά το βράδυ και λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε το περιστατικό. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, η 16χρονη έπεσε από την ταράτσα της κατοικίας της.

Η πτώση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων του περιβάλλοντός της, ενώ ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το ΕΚΑΒ.

Από τη Νάξο στην Αθήνα με αεροδιακομιδή

Η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό οργανώθηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο, ώστε η ανήλικη να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η 16χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, αλλά σταθερή. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, χωρίς ακόμη να μπορούν να κάνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την εξέλιξή της.

Έρευνα για τα αίτια της πτώσης

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε του περιστατικού.