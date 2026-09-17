Μια ανάρτηση με χιούμορ, καρδούλες και… σιρόπι σφενδάμου κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα από τις Βρυξέλλες μέχρι την Ουάσινγκτον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε έναν ιδιαίτερα διαφορετικό τρόπο για να περιγράψει τη σχέση της με τον Καναδά, παρουσιάζοντάς την στα κοινωνικά δίκτυα ως μια «σχέση» («in a relationship»), με το ευρωπαϊκό αστέρι να συναντά το καναδικό φύλλο σφενδάμου και μια ροζ καρδιά.

«Πάντα αγαπούσαμε το σιρόπι σφενδάμου στα pancakes μας», έγραψε η Κομισιόν στην ανάρτησή της στο Facebook, χρησιμοποιώντας έναν ανάλαφρο τόνο για να αναδείξει τη στενότερη προσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πίσω όμως από το χιουμοριστικό μήνυμα κρύβεται μια ευρύτερη διπλωματική κίνηση, η οποία ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Από το viral post στην πρόταση για «συνδεδεμένο μέλος»

Η ανάρτηση της Κομισιόν ήρθε λίγες ώρες μετά την ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union – SOTEU).

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η φον ντερ Λάιεν άνοιξε τη συζήτηση για μια νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει η χώρα το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιδέα αυτή δεν σημαίνει πλήρη ένταξη στην ΕΕ, αλλά αφορά ένα νέο επίπεδο πολιτικής και στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Κάρνεϊ: «Ισχυρότεροι μαζί»

Η πρόταση έγινε δεκτή θετικά από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι η στενότερη σχέση με την Ευρώπη αντανακλά κοινές αξίες και συμφέροντα.

«Ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ισχυροί, ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά είναι ισχυρότεροι μαζί», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια συνεργασία δεν θα είχε χαρακτήρα αντιπαράθεσης απέναντι σε άλλες χώρες.

«Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε επί των άλλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια συμμαχία Καναδά – Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει «φάρο για τις άλλες δημοκρατίες».

Η αντίδραση Τραμπ

Η κίνηση αυτή, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «γελοία» την προοπτική να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ, ενώ προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε ακόμη και να θεωρηθεί «εχθρική πράξη» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίδραση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον – Οτάβας έχουν παρουσιάσει εντάσεις, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά νέες μορφές συνεργασίας με χώρες που μοιράζονται παρόμοιες πολιτικές και στρατηγικές θέσεις.

Έτσι, μια ανάρτηση με μια καρδιά και ένα φύλλο σφενδάμου εξελίχθηκε σε ένα μήνυμα με σαφές γεωπολιτικό υπόβαθρο, καθώς η σχέση ΕΕ – Καναδά περνά σε μια νέα φάση και προκαλεί αντιδράσεις πολύ πέρα από τις Βρυξέλλες.